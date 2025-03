Parigi-Nizza: il belga Merlier vince la prima tappa

agenzia

Il campione d'Europa precede allo sprint Demare e Dainese

(ANSA-AFP) – LE PERRAY-EN-YVELINES, 09 MAR – Il belga Tim Merlier, campione d’Europa in carica, ha vinto in volata la prima della Parigi-Nizza, precedendo il belga Arnaud Démare (secondo) e l’italiano Alberto Dainese (terzo). Per Merlier quello di oggi è il quinto successo stagionale. Domani seconda tappa, da Montesson a Bellegarde, anche questa in teoria ‘terra di conquista’ per gli sprinter. (ANSA-AFP).

