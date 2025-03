Parigi-Nizza: Merlier fa il bis nella seconda tappa

agenzia

Volata vincente del belga, ancora cadute e ritiri

ROMA, 10 MAR – Vincitore ieri della tappa d’apertura, il belga Tim Merlier ha fatto il bis imponendosi nella seconda frazione della Parigi-Nizza, 189,9 km da Montesson a Bellegarde. Il corridore della Soudal Quick-Step si è imposto in volata al termine di un lungo rettilineo davanti ai francesi Emilien Jeannière e Hugo Page e al danese Mads Pedersen, mantenendo ovviamente la testa della classifica generale, con 14 secondi di margine sui più vicini rivali. Nel corso della tappa ci sono state numerose cadute, in una delle quali è finito a terra lo stesso Merlier, con relativi ritiri. Il francese Florian Sénéchal è stato portato via in barella con il braccio destro al collo e il sospetto di frattura della clavicola. Il tema della sicurezza resta quindi centrale, come ha ricordato lo stesso Pedersen. “Tutti ricevono le stesse istruzioni nell’auricolare di mettersi davanti per evitare guai. Ma la larghezza della strada è limitata e se nessuno lascia spazio, finisci per trovare corridori a terra”, ha detto il danese. La tappa di domani è una cronometro a squadre di 28,4 km tra il circuito di Magny-Cours e Nevers, che dovrebbe portare ad un cambio della guardia in vetta alla classifica.

