Parigi: non supera l’esame del peso, esclusa lottatrice azzurra

agenzia

Emanuela Liuzzi avrebbe dovuto affrontare la mongola Dolgorjav

PARIGI, 06 AGO – La lottatrice azzurra Emanuela Liuzzi è stata esclusa dell’Olimpiade di Parigi per non aver superato l’esame del peso a cui è stata sottoposta oggi. La 24enne campana di Giugliano ha ricevuto il pass per i Giochi una decina di giorni fa, dopo la rinuncia a partecipare della nordcoreana Kim Sonhyang, e avrebbe dovuto combattere negli ottavi di finale della categoria dei -50 kg della libera contro la mongola Otgonjargal Dolgorjav, n. 2 del ranking. Sulla bilancia però il suo peso corporeo è risultato superiore ai 50 chilogrammi è quindi è stata costretta a rinunciare ai Giochi.

