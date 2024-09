agenzia

L'azzurro ha vinto davanti agli australiani Hodge e Bishop

ROMA, 06 SET – Medaglia d’oro per Simone Barlaam alle Paralimpiadi di Parigi. L’azzurro del nuoto ha vinto nei 100 farfalla S9 con il tempo di 57.99, davanti agli australiani Timothy Hodge, argento in 1:00.03 e Lewis Bishop, bronzo in 1:01.08. Quarto l’altro azzurro Federico Morlacchi.

