Parigi: nuoto, Deplano e Razzetti in finale

agenzia

Rispettivamente nei 50 stile libero e 200 misti

ROMA, 01 AGO – Leonardo Deplano ha guadagnato l’accesso alla finale dei 50 stile libero col terzo tempo, ai Giochi di Parigi, così come Alberto Razzetti a quella dei 200 misti. Deplano è entrato grazie al primato personale che si è tradotto nel terzo riscontro cronometrico. Il 24enne fiorentino – tesserato per Carabinieri e CC Aniene – ha nuotato la distanza in 21″50, con un’esaltante progressione dai trentacinque metri, che ha cancellato il 21″60 siglato a Roma 2022 per l’argento continentale. Terza finale individuale in un’edizione olimpica per Razzetti che, dopo il quinto posto nei 400 misti e l’ottavo nei 200 farfalla, si è qualificato all’atto conclusivo dei 200 misti. Il 25enne ligure di Lavagna – tesserato per Fiamme Gialle e Genova Nuoto My Sport, bronzo mondiale in carica e argento a Roma 2022 – ha nuotato il settimo crono in 1’57″10, a meno di un secondo dal suo record italiano di 1’56″21. Il più veloce è stato il campionissimo francese Leon Marchand – oro nei 400 misti, nei 200 farfalla e nei 200 rana – in 1’56″31.

