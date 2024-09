Parigi: nuoto, Giulia Terzi bronzo nei 50 farfalla S7

agenzia

Per l'azzurra terza medaglia, oro alla canadese Dorris

ROMA, 07 SET – Terzo bronzo per Giulia Terzi alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Dopo quelli nei 100 e nei 400 stile, la 29enne azzurra ha conquistato il terzo posto nei 50 farfalla S7, confermando il risultato di tre anni fa a Tokyo. Terzi ha chiuso in 35.40. Oro alla canadese Danielle Dorris (33.62), argento per la statunitense Mallory Weggemann (34.94).

