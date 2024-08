Parigi: nuoto, Quadarella in finale negli 800 stile libero

agenzia

Ledecky avanza da leader, eliminata la 4X100 mista mixed

PARIGI, 02 AGO – Simona Quadarella si qualifica per la finale degli 800 stile libero ai Giochi di Parigi. La nuotatrice azzurra, dopo l’amaro quarto posto nei 1500, centra il pass con il sesto tempo di 8’20″89. Miglior crono per la campionessa americana Katie Ledecky, già oro qui nella distanza più lunga. Eliminata invece la 4×100 mista mixed: Michele Lamberti (54″42), il campione olimpico dei 100 rana Nicolò Martinenghi (59″02), Costanza Cocconcelli (58″47), Sofia Morini (53″89) in 3’45″80 sono solo undicesimi. Ottava, ed ultima delle Nazionali ammesse alla finale, è il Giappone in 3’44″25. Miglior tempo per gli Stati Uniti in 3’40″98.

