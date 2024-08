Parigi: nuoto; quarto oro per Marchand, la Francia in visibilio

agenzia

Il francese assoluto protagonista, vince anche i 200 misti

PARIGI, 02 AGO – Il francese Léon Marchand ha conquistato questa sera la quarta medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi, vincendo la finale dei 200 misti. Pochi minuti dopo la medaglia di bronzo conquistata da Florent Manaudou nei 50 m stile libero, Marchand è entrato in vasca a La Défense tra il tifo assordante del pubblico francese. Marchand ha chiuso la gara con il tempo di 1’54″06 sfiorando il record mondiale e battendo il britannico Ducan Scott e il cinese Wang Shun, campione uscente. Il 22enne Marchand dopo la prima settimana dei Giochi è senza ombra di dubbio il beniamino dei francesi: prima dell’oro nei 200 misti aveva già vinto i 400 misti domenica prima di completare un’incredibile doppietta 200 farfalla-200 rana mercoledì. “Sono molto bravo a gestire la mia energia. Riesco a canalizzarla – le sue parole – Tutto lo stadio è con me e io lo sfrutto. In quattro giorni ho vinto quattro medaglie”. Marchand si aggiunge a Kristin Otto della Germania Est e agli americani Mark Spitz e Michael Phelps nel gotha dei nuotatori che hanno vinto quattro medaglie individuali nella stessa edizione dei Giochi.

