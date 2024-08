Parigi: oro dell’alto a neozelandese Kerr, Sottile è quarto

agenzia

Il vincitore e Usa McEwen alla pari, ma stavolta è spareggio

PARIGI, 10 AGO – Quarto posto e primato personale portato a 2,34 per il 26enne piemontese Stefano Sottile nella finale del salto in alto di Parigi 2024. L’azzurro ha saltato la stessa misura di Mutaz Barshim, ma il qatarino si è preso il bronzo per il minor numero di errori commessi in precedenza. L’oro è andato al neozelandese Hamish Kerr con 2,36, stessa misura dell’americano Shelby McEwen, anche lui fermatosi a 2,36. I due, pur essendo esattamente alla pari (anche come numnero di errori) non hanno voluto dividersi l’oro come fecero a Tokyo ‘Gimbo’ Tamberi e Barshim, facendo quindi ricorso allo spareggio, fissato a quota 2,34: Kerr ha superato l’asticella, McEwen no e quindi si è dovuto accontentare del secondo posto.

