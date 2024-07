Parigi: Paglia, ideale fraternità infangato da blasfemia

agenzia

'Deriso uno dei momenti più santi del Cristianesimo'

CITTÀ DEL VATICANO, 27 LUG – I vescovi francesi “sottolineano quanto sia importante oggi attraverso i valori sportivi e quelli olimpici promuovere nel mondo intero la ‘fraternità’ – come non ricordare anche le altre due dimensioni: ‘libertà e uguaglianza’! – nel rispetto di tutti. Questo alto ideale è stato infangato da una blasfema derisione di uno dei momenti più santi del cristianesimo. E fanno notare, i vescovi francesi, che molti appartenenti alle altre religioni hanno inviato la loro solidarietà”. Lo afferma, in un’intervista a Il Giornale che uscirà domani, l’arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, in merito alla cerimonia inaugurale dei Giochi di Parigi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA