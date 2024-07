Parigi: pallavolo; gli azzurri ai quarti di finale

agenzia

Certezza arrivata con la vittoria della Slovenia sulla Serbia

PARIGI, 30 LUG – L’Italvolley maschile da questa sera è aritmeticamente qualificata per i quarti di finale dei Giochi Olimpici 2024. Dopo le due nette vittorie, ottenute contro Brasile ed Egitto, il passaggio alla fase successiva era ormai una formalità, e la certezza è arrivata in serata con la vittoria della Slovenia sulla Serbia 3-0. In virtù di questo risultato, infatti, gli azzurri (2 vittorie e 6 punti) anche nel peggior caso possibile, ovvero classificandosi terzi nella pool B, non potranno essere superati dalla terza classificata della pool A. Ai quarti di finale, infatti, accedono le prime e le seconde classificate di ogni girone, oltre alle due migliori terze.

