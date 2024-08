Parigi: Paltrinieri “5/a medaglia olimpica, senza parole

agenzia

L'azzurro "è incredibile, non ci avrei scommesso. Ora la 10km"

PARIGI, 05 AGO – “Sono contentissimo essere a podio ancora è stupendo. L’argento ottenuto con lo stesso tempo con cui avevo vinto a Rio è incredibile. E’ la mia quinta medaglia olimpica, non ci avrei mai scommesso. Avevo pensato che sarebbe stata l’ultima Rio e a anche a Tokyo, sono senza parole”. Così Gregorio Paltrinieri ai microfoni Rai dopo il secondo posto nella finale dei 1500 sl a Parigi. “Ora punto alla 10km in acque libere, però mi serve un po’ di riposo dopo giorni molto impegnativi, per la testa e il fisico. Ho avuto anche la febbre”, ha aggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA