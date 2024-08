Parigi: Paltrinieri “batteria super, sono molto contento”

agenzia

L'azzurro "dovevo farla così, la finale sarà una gara a sè"

PARIGI, 03 AGO – “E’ stata una prestazione incredibile per essere una batteria, una prestazione super. Sapevo che dovevo tirare per assicurarmi il passaggio alla finale. Non è stato facile, ho cercato di fare il mio e sono contento”. Così Gregorio Paltrinieri commenta ai microfoni della Rai la sua prova nei 1500, che ha chiuso col tempo di 14’42″56, secondo dietro l’irlandese Wiffe. “Ho speso tanto, in effetti, ma volevo farla forte questa batteria. Oggi pomeriggio e domattina mi risposo, poi vedremo. Sarà tutto da vedere perchè la finale non è una gara normale”, ha aggiunto l’azzurro. “Dopo una gara andata bene, il bronzo negli 800, ti viene un po’ di ansia e vuoi fare tutto subito. Comunque la prima è andata e ci rivediamo domani”, ha concluso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA