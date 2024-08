Parigi: Paltrinieri “gara complicata, non ho mai trovato ritmo”

agenzia

'Peccato per Mimmo, ma gli altri sono andati davvero forte'

PARIGI, 09 AGO – “La gara è stata molto complicata, non avevamo mai provato il fiume e non mi entrava la nuotata, non trovavo il ritmo, specie a favore di corrente, anche se sembra paradossale. Se la gara fosse stata tutta controcorrente me la sarei giocata”. Gregorio Paltrinieri commenta così la sua prova nella 10 km alle Olimpiadi. “Sono stato attaccato ad un filo pronto a rompersi e al cambio di ritmo non ce l’ho fatta a tenere il passo. Speravo di fare bene ma gli altri sono andati fortissimo”, spiega ancora l’azzurro ai microfoni della Rai. “Mi dispiace per Mimmo he è arrivato ad un pelo dal podio, speravo che ci ci salisse perchè se lo merita – dice ancora Paltrinieri a proposito del terzo posto sfiorato da Domenico Acerenza -. Lui è molto forte ed è uno dei pochi che sa mettermi in difficoltà”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA