Parigi: Pancalli, visita Meloni è giusto riconoscimento

agenzia

N.1 Cip dopo la visita della Premier a Casa Italia

PARIGI, 07 SET – “Il presidente del Consiglio è stato qui presente con noi. Un giusto riconoscimento a un movimento che credo che sia facendo buone cose, non soltanto sui campi di gara qui durante i giochi Paralimpici di Parigi ma in assoluto nel Paese, per quello che rappresentiamo come agente di trasformazione sociale”. Così Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico, dopo la visita della premier Giorgia Meloni a Casa Italia. La premier ha voluto omaggiare gli azzurri con una bandiera tricolore: “Ci ha fatto piacere, il dono di una bandiera secondo me ha sempre un profondo significato soprattutto per coloro che nella vita fanno gli atleti o hanno fatto gli atleti. Loro rappresentano il Paese andando in giro e portano sempre il tricolore sul petto”, ha proseguito Pancalli a Parigi.

