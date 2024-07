Parigi: Paolini ‘non è stata una delle mie migliori giornate’

agenzia

L'azzurra: 'mentalmente non mi sentivo lucida al 100%'

ROMA, 30 LUG – “Ho avuto tante chance nel primo set e anche nel terzo ma non sono riuscita a sfruttarle. Mentalmente non mi sentivo lucida al 100% e l’emblema è stato quel game sul 5-4 e servizio con due dritti sbagliati”. E’ ovviamente delusa Jasmine Paolini dopo l’eliminazione in tre set subita dalla slovacca Schmiedlova, ma non perde obiettività quando si tratta di dover analizzare il passo falso che l’ha estromessa da questo torneo olimpico, giunto per lei al termine di due mesi di eccellenti risultati sugellati dall’ingresso in top5: “Mentalmente non ero lucida e concentrata, ci ho provato ma è stata dura, c’era un po’ di nervosismo, ci tenevo a far bene e questo mi ha messo un po’ di tensione e facevo fatica a fare ciò che dovevo fare”. Con condizioni climatiche rasenti ai 35°, in molti hanno pensato che sia stato il caldo il grande protagonista di giornata condizionando il rendimento di molti giocatori scesi in campo quest’oggi. Ancora una volta però Paolini non vuole cercare alcun alibi: “Fisicamente oggi non è stato uno dei miei giorni migliori ma il caldo c’era per tutte e due e devo capire bene se è stato quello o la tensione a non farmi muovere le gambe in alcuni momenti. Adesso spero solo di rilassarmi una mezz’ora, recuperare e tornare in doppio il più carica possibile”.

