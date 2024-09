Parigi: Paraciclismo; Vitelaru bronzo nella H5 donne su strada

agenzia

Ex del basket in carrozzina, campionessa anche nel paraciclismo

PARIGI, 05 SET – L’azzurra Ana Maria Vitelaru, 41 enne nata in Romania ma che vive in Italia da quando aveva 17 anni, ex azzurra del basket in carrozzina, ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara su strada H5 di paraciclismo di Parigi 2024. L’oro è andato all’americana Oksana Masters, che ha preceduto di 11″ la cinese Bianbian Sun e di 13″ Vitelaru. Quinta l’altra italiana Katia Aere.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA