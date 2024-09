agenzia

L'azzurra ha ottenuto come punteggio 81,407

ROMA, 07 SET – Medaglia d’argento per Sara Morganti nel Paradressage freestyle alle Paralimpiadi di Parigi. L’azzurra ha ottenuto come punteggio 81,407% , mentre la sua prova è stata accompagnata dalle musiche: Baby elefant walk (Henry Mancini), Sons and Lovers (Percy Faith), Moonglow (Bert Kaempfert) e Mon Oncle (Percy Faith)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA