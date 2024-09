agenzia

Domani sfida per l'oro la cinese Jing Liu

PARIGI, 05 SET – Giada Rossi è in finale nel tennistavolo alle Paralimpiadi di Parigi 2024. In semifinale ha battuto 3-2 la polacca Dorota Buclaw, e domani affrontera’ per l’oro la cinese Jing Liu

