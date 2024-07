Parigi: passa anche Favaretto, 3 azzurre ai quarti del fioretto

agenzia

L'italiana ha battuto la francese Ranvier

PARIGI, 28 LUG – Tre italiane nei quarti di finale della prova individuale di fioretto delle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo Alice Volpi e Arianna Errigo, anche Martina Favaretto ha superato lo scoglio degli ottavi di finale, sconfiggendo per 15-9 la francese Pauline Ranvier. Per i quarti di finale, nella parte alta del tabellone, Errigo sfiderà l’americana Scruggs e Favaretto la canadese Harvey. Quindi in caso di vittoria di entrambe le azzurre, in semifinale ci sarebbe un derby italiano e, di conseguenza, almeno una medaglia (d’oro o d’argento) sarebbe assicurata. Nella parte bassa, in programma Volpi-Sauer (Germania) e Kiefer (Usa)-Pasztor (Ungheria).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA