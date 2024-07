Parigi: Peaty positivo al Covid dopo l’argento nei 100 rana

agenzia

Il nuotatore britannico ha gareggiato con Martinenghi

PARIGI, 29 LUG – Adam Peaty è risultato positivo al Covid. Il nuotatore britannico, argento nei 100 rana vinti ieri dall’azzurro Nicolò Martinenghi spera ora “di rientrare per le staffette in programma più avanti” ha fatto sapere il team della Gran Bretagna. Peaty, 29 anni, due volte campione olimpico dei 100 rana “ha iniziato a sentirsi male domenica prima della finale dei 100 rana. Dopo i sintomi sono peggiorati ed è risultato positivo al Covid questa mattina” fanno sapere la squadra inglese, sottolineando che “come tutti i casi di malattia verrà gestito in modo appropriato, con le consuete precauzioni per tutelare la salute dell’intera delegazione”.

