agenzia

Il trionfo della nazionale allenata da Andrea Giani

PARIGI, 10 AGO – Ai Giochi di Parigi 2024 la Francia ha conquistato la medaglia d’oro del torneo di pallavolo maschile, confermandosi campione olimpica. Nella finalissima, il sestetto allenato dall’italiano Andrea Giani ha sconfitto la Polonia per tre set a zero (25-19, 25-20, 25-23 i parziali) in un’ora e 16 minuti di gioco.

