Parigi: Presidente Algeria a Khelif ‘ci hai reso tutti felici’

Raggiunto il più importante, se Dio vuole, la finale per l'oro

ALGERI, 07 AGO – “Grazie Imane Khalif per aver reso felici tutti gli algerini con questa forte e meravigliosa qualificazione alla finale. La cosa più importante è stata raggiunta, a Dio piacendo, la finale per la medaglia d’oro. Tutti gli algerini e le algerine sono con te”. Così il Presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, si è congratulato in un post su X pubblicato ieri sera, con la pugile iperandrogina algerina Imane Khelif, dopo aver battuto ai punti la thailandese Janaem Suwannapheng nella semifinale olimpica dei -66 kg.

