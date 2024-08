Parigi: Quadarella, “alla fine avevo le gambe paralizzate”

agenzia

"Risultato non è brutto, ma le altre sono andate più forte"

PARIGI, 31 LUG – “È stata comunque una gara combattuta. Gli ultimi metri ho avuto le gambe paralizzate, ma io ho dato tutto. Mi dispiace perché pensavo di poter fare meglio”. Lo ha detto Simona Quadarella dopo il quarto posto nei 1500 sl ai Giochi di Parigi. “Non è un brutto risultato, ma le altre sono andate più forte – ha aggiunto -. Il podio era alla portata e non è arrivato. La tedesca (Gose, ndr) è stata brava a rimanere attaccata”. Quadarella ha poi concluso: “C’è stato un momento in cui ho provato ad attaccare il secondo posto ma quando ho capito che non lo avrei ripreso ai 700-800 metri ho nuotato per il terzo posto”.

