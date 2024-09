Parigi: riconsegna bandiera, azzurri al Quirinale

agenzia

Atleti olimpici e paralimpici ricevuti da Mattarella

ROMA, 23 SET – Sono arrivati a Quirinale le atlete e gli atleti della squadra Italiana di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, per esser ricevuti dal presidente della Repubblica, Sergio mattarella, nella cerimonia di riconsegna delle bandiere. Nel Salone dei Corazzieri, sono radunati i vincitori di medaglia oltre a tecnici e dirigenti, guidati dal Presidente del Coni, Giovanni Malagò, e dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. Per la prima volta su invito di Mattarella ci sono anche le atlete e gli atleti che si sono classificati al quarto posto. Nel corso della cerimonia, sarà riconsegnata al Capo dello Stato la bandiera italiana da parte degli alfieri azzurri, Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi, per le Olimpiadi di Parigi 2024, e di Ambra Sabatini per le Paralimpiadi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA