Parigi: Rugby a 7; Nuova Zelanda e Irlanda strapazzano Giappone

Già sei qualificate per i quarti. Il 27 si assegnano le medaglie

ROMA, 24 LUG – Sono cominciate le partite del torneo maschile di Sevens Rugby, o rugby a sette, che già sabato 27 assegnerà le sue medaglie. La prima giornata ha visto tutte le squadre giocare due match della fase a gironi, con domani l’ultimo incontro che deciderà i quarti di finale. A dare il là al torneo sono state Australia e Samoa, con gli australiani che dopo un difficile avvio si sono imposti per 21-14. Nell’altro match del gruppo B l’Argentina non ha avuto problemi a superare il Kenya per 31-12. Australia che concede il bis anche contro il Kenya, battuto senza troppa fatica per 21-7, così come arriva la seconda vittoria anche per l’Argentina, che regola le Samoa 28-12. Australia e Argentina già ai quarti di finale e che domani si giocheranno il primo posto in classifica nel girone. Nell’altro gruppo l’Irlanda nel match d’esordio batte 10-5 il Sudafrica. Nell’altra partita, la Nuova Zelanda che liquida il Giappone con un rotondo 40-12. L’Irlanda non si ferma e stacca il biglietto per i quarti battendo nettamente il Giappone 40-5. Ai quarti anche gli All Blacks, che battono il Sudafrica per 17-5 e domani sfideranno l’Irlanda per il primo posto del girone. Nel gruppo C Francia e USA hanno chiuso in parità 12-12, il primo match. Nell’altro incontro d’esordio le Fiji c hanno battuto l’Uruguay per 40-12. La Francia in rimonta supera l’Uruguay +19-12. Secondo successo netto, invece, per le Fiji che battono gli USA 38-12 e staccano il biglietto per i quarti di finale. Fiji e Francia sono già ai quarti, gli USA a un passo se battono l’Uruguay domani.

