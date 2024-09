Parigi: Sabatini in lacrime ‘sotto choc, non doveva andare così’

agenzia

Velocista azzurra caduta in finale 100: 'Ma felice per Caironi'

ROMA, 07 SET – “Sono ancora sotto choc, non so come sia potuto accadere. Ero in forma, volevamo chiudere in bellezza e invece è finita così. C’è tanto amaro, e mi dispiace per Monica (Contrafatto ndr) ho fatto cadere anche lei”. Ambra Sabatini non trattiene le lacrime dopo la finale dei 100 metri alle Paralimpiadi di Parigi: l’atleta, oro a Tokyo in un podio monopolizzato dalle tre azzurre. era la favorita al titolo. “Mi dispiace perché stavo lottando bene – ha detto la 22enne che è stata portabandiera dell’Italia alla cerimonia inaugurale – non doveva andare così. Ne ho passate tante devo sopportare anche questa. Sono felice che almeno Martina (Caironi ndr) sia riuscita a prendersi l’oro. Mi dispiace perché avevo qui la mia famiglia – ha aggiunto ai microfoni Rai – ma so di avere ancora tante possibilità. Mi rimetto subito al lavoro perché già comincia la corsa per Los Angeles”.

