Parigi: Samele abbraccia Mattarella, “un tifoso speciale”

PARIGI, 27 LUG – “C’era un tifoso speciale tra il pubblico e non potevo esimermi dall’andare ad abbracciare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”. Così Luigi Samele subito dopo aver vinto il bronzo olimpico nella sciabola maschile. Dopo l’argento di Tokyo 2020, Samela ha “vinto un’altra medaglia olimpica, non ci avrei mai pensato. Vuol dire che non bisogna mai smettere di sognare. E io oggi non ho mollato mai, ho lottato dalla prima all’ultima stoccata. Credendoci sempre. È una felicità indescrivibile. Sono commosso”.

