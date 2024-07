agenzia

L'azzurro sconfitto 15-5 dal sudcoreano

PARIGI, 27 LUG – Niente finale per l’oro per Luigi Samele ai Giochi di Parigi. L’azzurro della sciabola, azzurro ai Giochi di Tokyo, è stato battuto in semifinale dal sudcoreano Oh Sanguk 15-5. Ora affronterà l’egiziano Ziad Elsissy nella sfida per il bronzo.

