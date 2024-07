Parigi: scatta il tennis, Djokovic punta l’oro

agenzia

Subito in campo Jasmine Paolini e il doppio Bolelli-Vavassori

PARIGI, 26 LUG – Un sogno o un’ossessione? Di sicuro, Nole Djokovic ha “grandissime ambizioni” sull’oro olimpico 2024, da conquistare nel tempio della terra rossa del Roland Garros, dove domani cominceranno i tornei di tennis a cinque cerchi. Nella sua strepitosa carriera, il serbo ha vinto tutto (24 Slam e sette Atp Finals), ma il rapporto con le Olimpiadi è stato sempre pieno di inciampi, con l’unica, piccola soddisfazione del bronzo a Pechino 2008. A Parigi, questa volta, forse l’ultima, Djokovic si presenterà da testa serie numero 1, ma lo farà solo grazie alla rinuncia dell’attuale leader della classifica mondiale, l’azzurro Jannik Sinner, che, a causa di una tonsillite, ha dovuto dare forfait. Ma, in questo momento, il più forte di tutti pare essere Carlos Alcaraz (testa di serie numero 2), reduce dalla doppietta Roland Garros-Wimbledon, superando sulla finale dell’erba inglese proprio Djokovic, che esordirà domani con l’australiano Ebden. Lo scontro tra numero 1 e numero 2 del tabellone potrebbe arrivare solo in finale, prima bisognerà fare i conti con un torneo ristretto in otto giorni (ma sulla distanza di due set su tre e non tre su cinque come negli Slam) e sugli impegni del doppio. Ad esempio, già domani Alcaraz comincerà la sua avventura olimpica con il primo turno in coppia con Rafa Nadal (contro gli argentini Gonzalez-Molteni). E Nadal – che dopo uno stop precauzionale ha ripreso ad allenarsi sui campi del Roland Garros, dove ha trionfato in 14 edizioni – non essendo testa di serie, potrebbe ritrovarsi sulla strada di Djokovic già al secondo turno del singolare: sarebbe il sessantesimo episodio di una saga che per ora vede il serbo avanti 30 a 29. In attesa di capire se ci sarà una sfida che potrebbe essere davvero “storica”, domani gli italiani possono concentrarsi sulle prime gare degli azzurri. L’obiettivo del movimento della racchetta è quello di riportare in Italia una medaglia che manca dal 1924, quando, proprio a Parigi, il conte Uberto De Morpurgo conquistò il bronzo, l’unica medaglia della storia italiana. Riflettori puntati in particolare su Jasmine Paolini (reduce dalla doppia finale Roland Garros-Wimbledon e testa di serie numero 4) che al primo turno se la vedrà con la romena Bogdan. Il calendario della prima giornata di gare, per la Paolini, prevede anche l’impegno nel doppio con Sara Errani contro le neozelandesi Routliffe e Sun, ma la pioggia, prevista per tutta la giornata, potrebbe far slittare diversi match. Nel doppio maschile in programma l’esordio del doppio azzurro Bolelli-Vavassori (testa di serie numero 1) contro gli spagnoli Carreno Busta-Granollers. Nel singolare maschile Darderi-Paul, in quello femminile anche Errani-Zheng e Cocciaretto-Shnaider.

