Tornerà in pedana per la finalina alle 18.30 al Grand Palais

ROMA, 04 SET – Bebe Vio Grandis ha battuto ai ripescaggi la cinese Su Kang 15-7 conquistando la finale per il bronzo del fioretto categoria B ai Giochi Paralimpici di Parigi2024. La due volte campionessa paralimpica tornerà in pedana per la finalina alle 18.30 al Grand Palais.

