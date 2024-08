Parigi: Setterosa ai quarti con il brivido, ora i Paesi Bassi

agenzia

L'Italia ko con la Spagna, ma passa per Grecia-Francia 11-4

PARIGI, 04 AGO – Il Setterosa ai quarti dei Giochi di Parigi con il brivido. La nazionale femminile di pallanuoto ha concluso al terzo posto con tre punti il girone B e martedì affronterà i Paesi Bassi, seconda nel girone A. L’Italia ha perso 13-11 con la Spagna nell’ultima gara della fase preliminare, ma malgrado la sconfitta passa in virtù della vittoria della Grecia, che ha suoperato 11-4 la Francia e si è qualificata come quarta. Qualificazione in bilico per le azzurre fino ai secondi finali del match: un gol in più da parte delle elleniche le avrebbe infatti estromesse dal torneo e si sarebbero qualificate insieme Grecia e Francia.

