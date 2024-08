Parigi: Setterosa battuto dalla Spagna, a rischio eliminazione

agenzia

Le azzurre dovranno ora aspettare l'esito di Francia-Grecia

PARIGI, 04 AGO – Setterosa battuto dalla Spagna 13-11 e a rischio eliminazione dai Giochi olimpici di Parigi 2024. Per sapere se si saranno qualificate ai quarti di finale, le azzurre dovranno aspettare l’esito del match Francia-Grecia, in programma alle ore 20.05. Le spagnole hanno concluso il girone B della prima fase a punteggio pieno, mentre per la squadra allenata da Carlo Silipo il bilancio è di una sola vittoria e tre sconfitte.

