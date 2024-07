Parigi: Simonelli qui un campo scuola ma voglio battere Holloway

agenzia

L'azzurro: 'Vediamo se la mia fame sarà superiore alla sua'

PARIGI, 31 LUG – “Il villaggio olimpico mi sembra un campo scuola, nel senso buono del termine, è tutto fighissimo. E l’obiettivo di questo campo scuola è superare il maestro (Grant Holloway, ndr)”. Lo ha detto Lorenzo Simonelli, l’ostacolista italiano, nel punto stampa a Casa Italia in vista dei Giochi. “Sarà una sfida importante, per lui sarà la rivalsa per riprendersi l’oro che gli è sfuggito a Tokyo – ha aggiunto -. Ma io proverò a impedirglielo. Vediamo se la sua fame sarà maggiore della mia…”. Parlando del suo percorso verso i Giochi ha poi detto: “Ho avuto un cambiamento che nemmeno io mi aspettavo di avere in così poco tempo. A inizio stagione ho fatto risultati che non mi aspettavo, ora arrivo come possibile protagonista e ho iniziato a crederci. Voglio godermi il viaggio. E quale modo migliore se non dando il massimo”. Simone ha poi concluso: “Stuzzico il presidente Mei, voglio uscire con la pancia piena e il collo più pesante”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA