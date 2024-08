Parigi: skater Usa, ‘medaglia già rovinata, cattiva qualità’

agenzia

Huston ironizza: 'una settimana e il mio bronzo sembra vecchio'

PARIGI, 09 AGO – “Bellissima questa medaglia, ma ha solo una settimana e sembra gia’ vecchia: non e’ di gran qualita’…”. La protesta di Nyjah Huston, skater Usa bronzo nello street a Parigi 2024 e una vera star dei social, aggiunge una nuova voce alla lunga lista di lamentele degli atleti per le Olimpiadi francesi. Huston, sul suo profilo Instagram, ci scherza su, ma in effetti l’immagine della medaglia di bronzo mostra un brutta copia di quella appesa al collo sul podio. “Queste medaglie olimpiche sono bellissime quando sono nuove di zecca, ma dopo averle lasciate riposare sulla mia pelle con un po’ di sudore per un po’, e dopo averle fatte indossare ai miei amici durante il fine settimana, a quanto pare non sono di alta qualità come si potrebbe pensare,” il commento di Huston che mostra il bagno di bronzo in gran parte già andato via. “Sembra ruvida, come se fosse andato in guerra”. Molti followers gli rispondono. “Ma l’hai vinta alle Olimpiadi del 1982?” e’ uno dei commenti

