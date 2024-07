Parigi: Sollazzo deluso, non considero ciò che non è primo posto

agenzia

'Colpo sbagliato mi ha devastato, ora vorrei solo dimenticare'

PARIGI, 29 LUG – “In gara continuavo a pensare a quel primo colpo sbagliato: mi ha devastato, poi ho cercato di recuperare. Se sono soddisfatto del quinto posto? Direi di no, ora vorrei solo andare a dormire, rilassarmi un attimo e dimenticare. Tutto ciò che non è il primo posto io non lo considero”. Così l’azzurro Danilo Dennis Sollazzo al termine della finale della Carabina 10 metri di Parigi 2024 in cui a un certo punto ha sperato di conquistare l’argento, dietro all’imbattibile (almeno oggi) cinese Lihao Sheng, oro davanti allo svedese Lindgren (argento) e al croato Maricic (bronzo). “In gara sinceramente non pensavo a come stavano tirando gli altri – dice ancora il 22enne varesino, alla prima Olimpiade – ma cercavo di pensare solo a me stesso per avere la condizione giusta per tirare i colpi nella maniera migliore possibile. Comunque non mi sentivo a mio agio, mi sentivo in forma e allo stesso tempo no, è stato davvero difficile. E ora recrimino per non aver conquistato il podio, perché la finale è una conseguenza della tua capacità”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA