Parigi: stop per maltempo nel primo round

agenzia

Attesa ripresa del gioco. Migliozzi ok davanti a Michael Phelps

PARIGI, 01 AGO – A Parigi, è stato momentaneamente sospeso, per pericolo di fulmini, il primo round della gara individuale maschile di golf che ha visto finora, come grande protagonista, Hideki Matsuyama. Al Le Golf National (par 71), il giapponese, con una prova bogey free in 63 (-8) colpi, avvalorata da otto birdie, è da solo al comando della classifica. Avvio positivo per l’azzurro Guido Migliozzi (68, -3), autore di un eagle e tre birdie, con due bogey. Dietro il vicentino ecco Matteo Manassero (69, -2), che di birdie ne ha siglati cinque, con un bogey e un doppio bogey. A godersi da vicino il grande spettacolo del green anche Michael Phelps, l’olimpionico più decorato della storia.

