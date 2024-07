Parigi: subito fuori, Fiamingo ‘devastata, avevo tante energie’

agenzia

Eliminata al primo turno della spada: "Non ho rotto il ghiaccio"

PARIGI, 27 LUG – “Sono devastata: avevo tante energie da sprigionare e ora mi sembra davvero di averle sprecate tutte”. Nelle parole di Rossella Fiamingo c’è tutta la delusione per l’eliminazione al primo turno del torneo olimpico di spada femminile a Parigi 2024. L’azzurra è stata superata per 15-14 nel minuto supplementare dall’americana Cebula. “Non mi sarei mai dovuta trovare in quella situazione”, ha spiegato ai giornalisti l’argento a Rio 2016. “Spesso – ha sottolineato l’italiana – succede che in competizioni di questo tipo le teste di serie abbiano difficoltà all’esordio. Io lo sapevo e mi ero preparata, ma purtroppo non sono riuscita a rompere il ghiaccio. Purtroppo me ne devo fare una ragione. E soprattutto devo farmi trovare pronta per la gara a squadre”, in programma martedì 30 luglio.

