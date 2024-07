Parigi: Surf; a Tahiti eliminato Leonardo Fioravanti

agenzia

Niente terzo turno per l'azzurro, battuto da giapponese Igarashi

PARIGI, 29 LUG – Leonardo Fioravanti è fuori dalla gara di surf maschile dell’Olimpiade di Parigi, in corso a Tahiti nelle acque antistanti la spiaggia di Teahupoo. A impedire all’azzurro di Marina di Cerveteri l’accesso al terzo round è stato Kanoa Igarashi, surfista nato in California a Santa Monica ma che gareggia per il Giappone e ai Giochi di Tokyo è stato argento. Il punteggio complessivo è stato di 13.87 punti per il nipponico, mentre l’azzurro ha chiuso con 7.00. Per Igarashi migliore onda 1 da 7.17 contro i 5.67 di Fioravanti, quindi 6.70 nella migliore onda 2, contro appena 1.33 dell’italiano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA