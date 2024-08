Parigi: Sylla ‘un sogno, domenica giochiamo una partita normale’

agenzia

Antropova 'in finale daremo tutto quello che abbiamo'

ROMA, 08 AGO – “E’ tutto vero, non so che dire, sembra un sogno, anzi domenica continueremo a sognare insieme, così suona meglio”. Dopo la finale raggiunta dall’Italvolley a Parigi Myriam Sylla è gioia pura ai microfoni Rai . “Come ha detto Velasco è una finale olimpica, ma dobbiamo affrontarla come una partita normale, altrimenti sentiamo il peso. Dobbiamo fare bene e ci vediamo domenica, è una partita da giocare” A Sylla fa eco la felicità di Ekaterina Antropova: “Sono felice che si vede il nostro impegno, daremo tutto quello che abbiamo per domenica”

