Parigi: nel taekwondo il palermitano Bossolo conquista il bronzo

Paralimpiadi

L'azzurro ha battuto 18-13 l'israeliano Adnan Milad

Antonino Bossolo ha conquistato la medaglia di bronzo nella finale del torneo di taekwondo K44 -63kg ai Giochi paralimpici di Parigi. Al Grand Palais, un risultato storico per l’Italia che non aveva mai vinto una medaglia nella disciplina. Il lottatore palermitano ha avuto la meglio per 18-13 sull’israeliano Adnan Milad, numero 8 nel world ranking.

