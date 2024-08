Parigi: taekwondo, Dell’Aquila ai quarti di finale

agenzia

Negli ottavi l'azzurro ha battuto il kazako Ababakirov

PARIGI, 07 AGO – Alle Olimpiadi di Parigi 2024, passaggio del turno con brivido per Vito Dell’Aquila. Nella categoria 58 kg del taekwondo, nel primo combattimento della sua giornata, valido per gli ottavi di finale, l’azzurro – medaglia d’oro a Tokyo 2020 – ha battuto alla terza ripresa il kazako Samirkhon Ababakirov, mettendo a segno il colpo decisivo a pochi secondi dal termine del match. Nei quarti, previsti per il pomeriggio, Dell’Aquila sfiderà l’ungherese Omar Gergely Salim. Eliminata al primo turno invece l’altra azzurra oggi in gara, Ilenia Elisabetta Matonti (categoria 49 kg), battuta dalla turca Merve DIncel Kavurat.

