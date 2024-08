Parigi: Tamberi mezzo giro di pista, risuona ‘I will survive’

agenzia

Stavolta Kerr e McEwen non condividono oro e vince neozelandese

PARIGI, 10 AGO – Finisce con l’oro del neozelandese Hamish Kerr la finale del salto in alto di Parigi 2024, e stavolta i due arrivati fino in fondo non hanno voluto condividere l’oro, alla parita’, come fu a Tokyo tra Tamber e Barshim. Kerr e l’americano Shelby McEwen si sono fermati infatti a 2.38 con tre errori ciascuno, in perfetta parita’, si sono stretti la mano e hanno deciso di continuare con lo spareggio a scendere. Lo ha vinto Kerr, saltando 2.34. A gara finita, Tamberi ha lasciato lo stadio con gli altri concorrenti rimasti a vedere la fine della gara: per l’azzurro, un mezzo giro di pista nel quale salutava i tanti tifosi, mentre allo Stade de France risuonava ‘I will survive’

