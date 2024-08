Parigi: Tamberi ‘oggi durissima, in finale sarà altra cosa’

agenzia

L'olimpionico:grazie a italiani, sabato spero di farli impazzire

ROMA, 07 AGO – “Cosa dire, prima di tutto devo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine in questi giorni, non mi aspettavo tutto questo affetto dagli italiani, non era quello che speravo”. E’ felice ed emozionato Gianmarco Tamberi alla Rai subito dopo essersi qualificato alla finale del salto in alto ai Giochi di Parigi. “Bisognava andare in finale, sarebbe stato il giorno più duro della mia vita, così è stato. Tre giorni fa ero in ospedale, penso di non aver mai staccato – aggiunge – avevo poche energie, è andata bene. Siamo entrati in finale,. sabato sarà un’altra giornata, sarà completamente diverso. Spero farvi impazzire”.

