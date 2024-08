Parigi: Tamberi ‘ripartire da quello che ero cinque giorni fa’

agenzia

L'azzurro 'ho vissuto due giorni di incubo, azzererò tutto'

PARIGI, 07 AGO – “Appena girerò l’angolo azzererò tutto, bisogna ripartire da quello che ero cinque giorni fa e cancellare gli ultimi. Sabato avrò le energie giuste”. Lo ha detto Gianmarco Tamberi dopo aver strappato il pass per la finale di Parigi nel salto in alto. “Quello che ho fatto lo lascio qui, oggi è stato un disastro – ha aggiunto -. A parte la voglia di fare il resto non esisteva”. Si commuove parlando del pubblico che ci sarà in finale: “A Rio tanti amici presero il biglietto per vedermi ed erano in tribuna con me col gesso. A Tokyo non potevano venire per il covid e tre giorni fa il ricovero….ho vissuto due giorni di incubo, sembrava il destino, ma sabato ci saranno e io sarò in pedana”. Poi ancora: “Nulla va bene adesso ma se penso al mio passato è una cosa che è sempre successa. Questa è la speranza: che come al solito tutto vada al suo posto e qualche cosa possa cambiare – dice sncora Tamberi -. Non ci sono aspettative per la finale. C’è solo un sogno. Ho lavorato tantissimo e ho sacrificato la mia vita per questa gara. Sarà durissima perché i miei avversari sono forti”.

