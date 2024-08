Parigi: Tennis, Alcaraz è in finale nel singolare maschile

agenzia

Travolto Auger-Aliassime per 6-1 6-1, ora Djokovic o Musetti

PARIGI, 02 AGO – Lo spagnolo Carlos Alcaraz, n. 3 del mondo, visto nei giorni scorsi al villaggio olimpico mentre si avviava verso la lavanderia con in mano il sacchetto dei panni sporchi, è in finale nel singolare maschile di Parigi 2024. Nella prima semifinale di oggi, ha battuto il canadese Félix Auger-Aliassime per 6-1 6-1 in un’ora e 15′ di gioco. Nella sfida per l’oro affronterà il vincente della seconda semifinale, quella tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic.

