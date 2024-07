Parigi: Tennis; Paolini-Errani bene in doppio,vanno al 2/o turno

agenzia

Battute le neozelandesi. Uomini, Vavassori perde con Ruud

PARIGI, 29 LUG – Dopo aver vinto in singolare, oggi Jasmine Paolini ha bissato in doppio in coppia con Sara Errani. Le due azzurre hanno superato in un match del primo turno la coppia neozelandese Routliffe-Sun, battuta per 6-2 6-3. Eliminato, invece, Andrea Vavassori nel singolare maschile, sconfitto dal norvegese Casper Ruud per 4-6 6-4 6-3. L’incontro era valido per il secondo turno. Sempre oggi Vavassori dovrà scendere in campo anche nel doppio misto con Sara Errani, per affrontare la coppia di ‘atleti neutrali’ Andreeva-Medvedev.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA