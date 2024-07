Parigi: Tiro a volo; Stanco in finale Trap, Rossi eliminata

agenzia

Niente da fare per l'olimpionica di Londra, che alla fine è 9/a

CHATEAUROUX, 31 LUG – L’azzurra Silvana Maria Stanco si è qualificata per la finale del Trap donne di Parigi 2024, il cui inizio è fissato per le 15.30. La Stanco, nata in Svizzera a Winterthur ma di passaporto italiano grazie al padre Donato (che è anche il suo coach), si è qualificata al ‘contest’ delle migliori 6 delle eliminatorie dopo spareggio con altre tiratrici. Eliminata l’olimpionica di Londra 2012 Jessica Rossi, piazzatasi nona con 120/125.

