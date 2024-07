Parigi: tiro con l’arco, Nespoli agli ottavi di finale

agenzia

Eliminati Alessandro Paoli e Chiara Rebagliati

PARIGI, 31 LUG – Alle Olimpiadi di Parigi 2024 Mauro Nespoli ha ottenuto la qualificazione gli ottavi di finale del torneo individuale maschile olimpico. L’azzurro (alla sua quinta Olimpiade) dopo essere stato in svantaggio 0-4, ha vinto 6-4 contro l’uzbeko Amirkhon Sadikov e tornerà in campo domenica prossima, 4 agosto, alle ore 9.55 contro il canadese Eric Peters. Eliminato invece Alessandro Paoli, sconfitto 6-4 dal coreano Leo Wooseok. “E’ stata – ha detto l’arciere italiano – la mia prima Olimpiade: l’ho vissuta al meglio, ma ora è il momento di pensare al futuro, so su cosa devo lavorare, quello che c’è da migliorare e da evitare per raggiungere una medaglia olimpica, ci lavoreremo per tutti i prossimi quattro anni”. Nel torneo femminile Chiara Rebagliati è stata eliminata ai sedicesimi di finale dalla rumena Amaistroaie (7-3). “L’intento era quello di andare avanti il più possibile purtroppo però così non è andata, adesso testa al mixed team non c’è da piangersi addosso, devo continuare a lavorare in vista del prossimo appuntamento di questa Olimpiade”.

