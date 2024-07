Parigi: Tom Daley argento nei tuffi sincro con Williams

agenzia

Britannico alla quinta Olimpiade e alla quinta medaglia

PARIGI, 29 LUG – Tuffi d’argento per Tom Daley, il britannico alla quinta olimpiade dal trampolino. In coppia con Noah Williams, Daley ha chiuso al secondo posto, dietro la coppa cinese Junjie Lian e Hao Yang, la gara del sincro piattaforma 10 metri. Per il 30enne tuffatore e’ la quinta medaglia olimpica, che si aggiunge a un oro e tre bronzi

